Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 07:45

Общество

Более 5 млн рублей получат москвичи за первый год службы по контракту на СВО

Более 5 млн рублей получат москвичи за первый год службы по контракту на СВО

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В Москве тот, кто заключит контракт с Минобороны, получит выплату свыше 5 миллионов рублей. Это общая сумма за первый год службы.

В сумму входит единовременная выплата столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, которое составляет от 210 тысяч рублей. Также туда входит дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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