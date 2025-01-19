Нейл-мастер Новикова назвала самый модный маникюр зимы–2025

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Маникюр в зеленых оттенках, полупрозрачный нюд и дизайн с красным витражным гель-лаком в тренде этой зимой, рассказала Москве 24 нейл-стилист Оксана Новикова.

По ее словам, сейчас совершенно точно популярны различные оттенки бордового и красного цветов.

"И снова вернулся тренд на красный витражный гель-лак, создающий эффект стекла на ногтях. В социальных сетях ролики с таким покрытием набирают миллионные просмотры", – отметила стилист.



Оксана Новикова нейл-стилист Особенно актуально смотрится, когда витражным гель-лаком покрывают маникюр кошачий глаз или дизайн с различными рисунками на темном фоне, либо с втиркой, блестками или поталью – фольгой, напоминающей сусальное золото.

Модным остается и нюд, но в этом сезоне его стоит делать не плотным, а слегка полупрозрачным, чтобы поддержать тренд на естественность, подчеркнула эксперт.

А еще надо отметить, что все чаще в маникюре стали использовать зеленый, хотя обычно это не самый популярный цвет. Связано это с тем, что символом 2025 года стала Зеленая Деревянная змея.

Кроме того, можно сделать дизайн со снежинками – он вообще будет актуален всю зиму. При этом снежинки могут выступать главным элементом или стать частью целого сюжета, который развернулся на ногтях, отметила стилист.

Ранее преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Марина Карпинская рассказала, какой маникюр плохо смотрится на коротких ногтях. К примеру, она не советовала делать графичный дизайн с горизонтальными полосами: они как бы "режут" ноготь, создавая впечатление, что пластина вытянута не в длину, а в ширину.