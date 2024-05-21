Нейл-мастер Карпинская назвала самый неудачный дизайн для коротких ногтей

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Френч, избыточный нейл-арт и маникюр в светлых оттенках чаще всего не смотрятся на коротких ногтях. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Марина Карпинская.

По ее словам, популярный французский маникюр (или просто френч) уместен лишь в том случае, когда ноготь хотя бы чуть-чуть выходит за основание пальца. В противном случае дизайн зрительно еще больше укоротит ногтевую пластину.



Марина Карпинская преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Также на коротких ногтях следует избегать избыточности в дизайне, не стоит перегружать его деталями. Иначе маникюр будет смотреться грубо, а руки выглядеть неизящными.

Не стоит делать и графичный маникюр с горизонтальными полосами: они как бы "режут" ноготь, создавая впечатление, что пластина вытянута не в длину, а в ширину, отметила эксперт.

Что касается цвета, то на очень коротких ногтях могут некрасиво смотреться светлые оттенки – они имеют свойство "съедать" пространство, из-за чего ногти будут казаться совсем маленькими.

"Так что лучше сначала немного отрастить их, а потом уже красить в белый или пастельные оттенки", – посоветовала Карпинская.

А вот темные оттенки и красный лак на коротких ногтях смотрятся очень эффектно, поэтому их можно смело использовать в маникюре, заключила специалист.

Ранее нейл-стилист Елена Корнева рассказала о самых актуальных трендах в дизайне ногтей весной-летом 2024 года. По ее словам, в моде маникюр, выполненный в оттенках белого или в перламутровом цвете с минималистичным дизайном. Например, это может быть слово, фраза или просто буквы. Также в тренде разноцветный маникюр, когда у каждого ногтя свой оттенок.