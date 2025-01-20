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20 января, 16:45

Культура

"Сити": культурная программа на предстоящую неделю

"Сити": культурная программа на предстоящую неделю

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые можно посетить в Москве на предстоящей неделе. Например, можно отправиться на фестиваль "Московские традиции", посвященный хоккею и его разновидностям: хоккейному бильярду, аэрохоккею и хоккейному силомеру. Кроме того, в Новой Третьяковке стартовала выставка "Искусство труда", рассказывающая о разных профессиях.

Вдобавок к этому, в Кремлевском дворце состоится гранд-финал музыкального фестиваля "Большая сцена". Подробнее – в программе "Сити".

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