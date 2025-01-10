Директор Леонтьева Чигирев: певец не планирует возвращаться на сцену

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Российский певец Валерий Леонтьев не вернется на сцену. Он также не планирует проводить турне в 2025 году, рассказал концертный директор исполнителя Борис Чигирев.

"Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает", – сказал он в беседе с ТАСС.

В начале текущего января в телеграм-каналах появилась информация, что артист якобы собирается объехать не менее восьми стран в рамках своего будущего тура. По версии СМИ, у него были предварительные договоренности о концертах. Чигирев тогда заявил, что это "очередные вбросы" журналистов.

Леонтьев завершил свою концертную деятельность в марте 2024 года в связи со своим 75-летием. Концертный директор певца отмечал, что он достаточно давно ушел со сцены, просто неофициально. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.

