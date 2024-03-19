Леонтьев завершил концертную деятельность

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Певец Валерий Леонтьев решил завершить концертную деятельность в связи со своим 75-летием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора артиста.

"Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет. Он достаточно давно ушел со сцены, просто неофициально. Он давно не проводит концерты", – заявил директор певца.

Ему также задали вопрос, проведет ли Леонтьев прощальный тур. На это директор певца ответил отрицательно.

Народный артист России Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года. В детстве он жил в Архангельской области, после чего его семья переехал в город Юрьевец в Ивановской области.

Артист выступал в школьном хоре, посещал драматический кружок, увлекался танцами и рисованием. В качестве певца Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал". За весь свой профессиональный путь артист выпустил порядка 30 авторских пластинок и компакт-дисков.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России следует изымать часть гонорара у не поддержавших СВО артистов. В качестве примера он привел Кристину Орбакайте, Валерия Леонтьева и Александра Ревву.