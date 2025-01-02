Директор Валерия Леонтьева отреагировал на слухи о возвращении певца на сцену

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский певец Валерий Леонтьев не планирует возвращаться на сцену. Об этом РИА Новости рассказал директор исполнителя Борис Чигирев.

"Ерунда. Это очередные вбросы", – заявил представитель народного артиста России.

2 января телеграм-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы собирается объехать не менее 8 стран в рамках своего будущего тура в этом году. По версии СМИ, у артиста уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

В марте этого года Леонтьев решил завершить концертную деятельность в связи со своим 75-летием.

Концертный директор артиста Борис Чигирев тогда отмечал, что певец не планирует проводить прощальный тур. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.

