Критик Бабичев заявил, что Леонтьев не вернется к активной музыкальной деятельности в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Певец Валерий Леонтьев не возобновит свою музыкальную деятельность в России, сообщает News.ru со ссылкой на музыкального критика и продюсера Евгения Бабичева.

"Мне кажется, среди нашего шоу-бизнеса, где ряды серьезно поредели, наличие такого мастодонта сцены было бы не то что нелишним, а было бы очень кстати. Но я не очень верю, что его выступление на концерте (продюсера Игоря. – Прим. ред.) Крутого было какой-то проверкой перед возможным возвращением к активной деятельности", – отметил критик.

По мнению Бабичева, в дальнейшем певец может участвовать лишь на специальных мероприятиях.

"Я думаю, что по многочисленным видео, которые были сняты на мобильные телефоны, было видно, что его помнят и любят. На концерте стояла очередь из желающих одарить Валерия Яковлевича цветами, и это говорит о многом", – заключил критик.

В марте этого года Леонтьев решил завершить концертную деятельность в связи со своим 75-летием. Концертный директор артиста Борис Чигирев тогда отмечал, что певец не планирует проводить прощальный тур. Последнее большое выступление состоялось в 2019 году, и с тех пор артист не давал массовых концертов.