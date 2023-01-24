Группа Panic! At The Disco завершит свою деятельность после тура

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Daniel DeSlover

Американская группа Panic! At The Disco заявила о прекращении своей деятельности. Об этом рассказал член коллектива Брендон Ури в аккаунте группы в Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ).

"Я собираюсь завершить эту главу своей жизни и сосредоточить свои внимание и энергию на семье, но при этом Panic! At The Disco больше не будет существовать", – говорится в сообщении.

Певец поделился, что принял подобное решение в связи со скорым рождением ребенка. В феврале и марте состоится гастрольный тур по Европе, который станет последним для группы.

Panic! At the Disco появилась в 2004 году. Группа записала семь альбомов в самых разных жанрах: поп-панк, поп-рок, инди-рок и многих других.

Ранее сообщалось, что новая песня Майли Сайрус Flowers за неделю установила рекорд по числу прослушиваний на стриминговой площадке Spotify. До хита певицы по количеству прослушиваний за семь дней с момента релиза лидировал трек Butter группы BTS.

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