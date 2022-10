Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Фото: ТАСС/AP/David Richard

Последний альбом американской исполнительницы Тейлор Свифт под названием Midnights стал наиболее продаваемым в 2022 году, сообщает Independent.

Уточняется, что за пару дней после релиза в Соединенных Штатах купили копию альбома более 1 миллиона людей. Самое большое число прослушиваний за день пластинка получила и в Spotify.

Большой спрос был также на винил. Фанаты звезды купили около 500 тысяч дисков в специальном издании, что сделало альбом самым продаваемым винилом с 1991 года.

Новый альбом певицы вышел 21 октября. В него вошли 13 новых композиций, которые артистка назвала "историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни".

Ранее клип Тейлор Свифт на песню All Too Well получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Видео года". Отмечалось, что за награду в этой категории также боролись Эд Ширан с синглом Shivers, Гарри Стайлс с As It Was и другие.



