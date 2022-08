Клип Тейлор Свифт признали лучшим музыкальным видео года по версии MTV

Фото: youtube.com/Taylor Swift

Клип Тейлор Свифт на песню All Too Well получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Видео года". Трансляцию церемонии вел телеканал MTV.

За победу в этой категории боролись Эд Ширан с синглом Shivers, Гарри Стайлс с As It Was, Дрейк, Future и Young Thug c Way 2 Sexy, Оливия Родриго с Brutal, Doja Cat с Woman и Lil Nas X, Джек Харлоу с INDUSTRY BABY.

На награждении Свифт анонсировала выход нового альбом в октябре 2022 года.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers получила награду "Мировая икона", а Никки Минаж победила в категории "Признание поколения". Гарри Стайлс же выиграл в номинации "Альбом года" с Harry's House.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс выпустила песню впервые за шесть лет. Она спела дуэтом с Элтоном Джоном. Песня Hold Me Closer, написанная в стиле диско и переосмысляющая некоторые классические композиции Элтона Джона, стала первой новой музыкальной работой Спирс после ее альбома Glory 2016 года.