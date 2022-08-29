Стало известно, сколько HBO Max и Netflix тратят на сериалы вроде "Дома драконов"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссеры – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, HBO

Стриминговые сервисы Netflix, HBO Max, Disney+, Apple и Amazon в 2023 году потратят на производство оригинальных фильмов и сериалов около 23 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитического агентства Morgan Stanley.

Отмечается, что эта сумма в два раза больше аналогичного бюджета перечисленных компаний за 2019 год, а также на 10% больше трат 2022 года.

По информации аналитиков, на создание первого сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" Amazon потратил 465 миллионов долларов, а съемки сериала "Дом драконов" обошлись HBO Max в 200 миллионов долларов.

Эксперты полагают, что в ближайшее время стриминговые сервисы столкнутся с резким снижением темпов прироста аудитории, несмотря на наблюдающееся сегодня развитие отрасли. Отмечается, что в 2020 году на Netflix, Disney+, Amazon, Apple и HBO Max подписались 160 миллионов человек, однако в 2025 году этот показатель снизится до 60 миллионов.

Ранее стало известно, что Netflix выпустит костюмированную мелодраму об эпохе регентства "Доводы рассудка". Ее посвятят истории взаимоотношений двух влюбленных, встретившихся спустя 8 лет разлуки.

