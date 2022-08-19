Джоан Роулинг и Warner Bros. начали работу над спин-оффом "Гарри Поттера"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, MIRACLE Productions GmbH & Co. KG, Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над спин-оффом "Гарри Поттера". В проекте принимает участие автор оригинальных книг Джоан Роулинг, сообщает Daily Mail.

Переговоры сторон, по информации издания, состоялись еще полгода назад. Будущий спин-офф станет сериалом, который могут представить на стриминговом сервисе Warner HBO.

Официальных комментариев от Warner Bros. не последовало, однако источники, знакомые с ситуацией, заявляют о будущем проекте как о факте. Они отмечают, что Роулинг рассматривала возможность создания еще одной франшизы по созданному ей миру.

В апреле сообщалось, что франшиза "Фантастические твари", созданная по мотивам историй из мира Гарри Поттера, находится под угрозой закрытия. Съемки фильмов из этой серии окружают скандалы, в том числе связанные с самой Роулинг.

