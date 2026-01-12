Форма поиска по сайту

12 января, 13:47

Политика

Журналистка Латынина признала правоту Путина по конфликту на Украине

Фото: РИА Новости/Дарья Воронцова (Юлия Латынина признана иноагентом в РФ)

Журналистка Юлия Латынина (признана в России иностранным агентом) в эфире на YouTube-канале признала правоту Владимира Путина в оценке ситуации на Украине, передает Life.ru.

Кроме того, она раскритиковала либеральную прессу, заявив, что та "врала ей десятилетиями". По словам Латыниной, раньше она плохо разбиралась в теме и не искала виноватых, однако со временем пришла к выводу, что ключевые выводы российского лидера были верными.

Свою позицию она объяснила желанием честно оценивать происходящее, а также признавать ошибки, несмотря на критику от коллег и общественности.

Ранее Путин заявил, что российское наступление в Донбассе идет такими темпами, что "сводит к нулю" заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с этих территорий. Он напомнил, что именно Киев начал боевые действия в 2014 году, а Москва пытается их закончить. Однако, если на Украине захочет решить дело мирным путем, Россия решит стоящие перед ней задачи вооруженным путем.

