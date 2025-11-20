Путин заявил, что злодеяния нацистов не имеют срока давности

Фото: kremlin.ru

Злодеяния нацистов не имеют срока давности, заявил Владимир Путин в приветствии участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что благодаря энтузиазму и неравнодушию участников форума организуются поисковые экспедиции, а также проводится кропотливая и "скрупулезная работа" по рассекречиванию архивных материалов. В них входят, например, документы, фотографии или кадры кинохроники.

"Реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях", – указал Путин.

Он также добавил, что такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом. По словам главы государства, его нормы и принципы по-прежнему актуальны, помогают противостоять попыткам исказить исторические факты, а кроме того – служат поиском "достойных ответов" на современные вызовы и угрозы.

Путин заключил, что уверен в том, что форум пройдет в конструктивном ключе и внесет серьезный вклад в изучении исторического наследия Нюрнбергского трибунала.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастазах". Он напомнил, что 80 лет назад состоялся Нюрнбергский военный процесс над главными нацистскими преступниками, который стал символом победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и осудил преступную идеологию нацизма.

