Причиной смерти экс-гитариста группы "Любэ" Юрия Рыманова стали проблемы с сердцем

Фото: youtube.com/Urock1956

Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Об этом ТАСС рассказал источник из окружения артиста.

Собеседник агентства добавил, что музыкант скончался в больнице.

Рыманов умер 25 января на 70-м году жизни.

Артист родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году.

С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов являлся гитаристом в группе "Любэ", после чего перешел в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева. Также музыкант сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году он стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.

