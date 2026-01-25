В МИД РФ рассказали, что Трамп получил приглашение посетить Россию

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп был приглашен в Россию во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Однако, добавил дипломат, практического развития эта идея пока не получила. Он подчеркнул, что Россия сначала договаривается о содержании встречи лидеров двух стран, а уже потом рассматривает места ее проведения.

Вечером в четверг, 22 января, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с американской делегацией по урегулированию украинского конфликта. Россию на них представили помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

