16 января, 13:35

Политика
Песков: Россия заинтересована в новом визите Уиткоффа и Кушнера

Россия заинтересована в новом визите Уиткоффа и Кушнера – Песков

Фото: kremlin.ru

В России заинтересованы принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине – спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее утверждало, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в январе для переговоров с Владимиром Путиным.

"Пока они (даты встречи. – Прим. ред.) не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для установления прочного мира на Украине требуются совместные усилия на встречных треках. В Кремле уже отфиксировали сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией. Москва считает это позитивной эволюцией позиций западников.

"Как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением", – добавил Песков, уточнив, что Кремль пока не получал от стран Европы запросы на контакты.

Кроме того, Лондон по-прежнему не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе. Его позиция все еще носит деструктивный характер. Представитель Кремля добавил, что украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности.

"Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог", – заключил Песков.

Путин ранее заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто. Также российский лидер подчеркнул, что необходимо вернуться к предметному обсуждению инициатив в рамках построения новой справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

Президент уже выражал надежду, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения. Тем не менее пока Москва не наблюдает такого осознания со стороны Киева.

Вместе с тем СМИ указали на раскол среди европейских стран по вопросу переговоров с Путиным. Журналисты считают, что многие европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в вопросе переговоров по Украине.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

