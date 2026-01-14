Bloomberg: Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву для встречи с Путиным

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер собираются посетить Москву для проведения переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что они хотят встретиться с Владимиром Путиным. По информации СМИ, встреча может пройти уже в январе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у российского лидера есть желание завершить конфликт на Украине. По его словам, у него были случаи, когда "уже все было готово", однако украинский президент Владимир Зеленский отказывался от сделки.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем будут достигнуты договоренности с Россией по урегулированию конфликта. Одновременно с этим Трамп подчеркнул, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами конгресса США.

