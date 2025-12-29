Политолог Кортунов: идея заключения мира на Украине в начале года излишне оптимистична

Фото: depositphotos/JaneUK

Говорить о возможности достижения мира между Россией и Украиной в начале 2026 года излишне оптимистично. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он подчеркнул, что встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде показала, что ни одна из сторон пока не готова к принципиальным изменениям позиций.

"Ключевые вопросы остаются несогласованными, в том числе территориальное размежевание и конкретные гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты готовы предоставить Украине", – сказал Кортунов.

Он также указал на ряд важных технических вопросов, которые еще не решены. Речь идет о будущем Запорожской атомной электростанции (АЭС), а также возможности проведения референдума относительно Донбасса.

Эксперт считает, что предстоит еще несколько раундов серьезных и трудных переговоров.

"В ближайшем будущем, несмотря на предположения некоторых американских СМИ, прямые контакты между Россией и Украиной на высшем уровне маловероятны. Более реалистичным выглядит сценарий с двумя параллельными треками переговоров: Вашингтон с Москвой и Вашингтон с Киевом", – отметил Кортунов.

При этом он призвал не исключать возможные контакты Владимира Путина и Зеленского, так как российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к этому. Тем не менее подобные переговоры могут состояться, лишь когда останется всего один или два принципиальных вопроса.

По мнению Кортунова, целесообразнее было бы пойти по пути создания рабочих групп экспертного уровня для проработки конкретных проблем и постепенно повышать уровень контактов, как это ранее предлагала Москва. При этом украинская сторона не ответила на российские инициативы.

"Сам факт перехода разговора на этот конкретный уровень можно считать определенным достижением. Однако по мере углубления в детали закономерно выявляются разногласия, которые будут тормозить переговорный процесс, и это тоже необходимо учитывать. Таким образом, движение есть, но оно носит сложный и противоречивый характер", – заключил эксперт.

Трамп ранее заявил, что российская и украинская стороны близки к урегулированию конфликта. Таким мнением американский лидер поделился по итогам встречи с президентом Украины, состоявшейся в штате Флорида 28 декабря.

В свою очередь, в Кремле согласились с данной позицией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия думает о прекращении военного конфликта в рамках достижения своих целей.

В то же время глава Белого дома признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. Вместе с тем, по его словам, проблема предоставления Украине гарантий безопасности решена на 95%.