Atlantic: Трамп решил попробовать новый подход к урегулированию на Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп решил попробовать новый подход к урегулированию украинского конфликта, сообщает Atlantic.

По данным СМИ, об этом заявил министр американской армии Дэниел Дрисколл на встрече с дипломатами Евросоюза, когда один из них потребовал объяснить, почему США резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию с помощью санкций. Дрисколл указал на то, что другие способы завершить конфликт были неудачными.

Предположительно, американский чиновник поговорил с ними после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября в резиденции посла в Киеве. Встреча была "теплой, но напряженной". Американский министр уточнял, что дальнейшее промедление обернется для Украины большим потерями.

Помимо этого, по информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники Белого дома считают, что Киев не сможет отказаться от плана из-за коррупционного скандала.

Кроме того, Вэнс выражал желание "любой ценой" добиться сделки по Украине до промежуточных выборов в конгресс в 2026 году.

Мирный план США был представлен 20 ноября. Позже американская и украинская делегации встретились в Женеве для его согласования. Изначально в документе было 28 пунктов, однако после проведенных консультаций их число сократилось до 22.

Ожидается, что окончательное утверждение плана пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

