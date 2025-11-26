Каллас призвала сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Мирный план по Украине должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России. Такое заявление сделала глава Евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Как писали СМИ, план президента США Дональда Трампа подразумевает сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек.

"Мы должны сократить численность армии России", – сказала Каллас, комментируя инициативу Трампа по итогам консультаций глав МИД стран Евросоюза по Украине.

Кроме того, политик выразила недовольство расходами России на оборону, усмотрев в этом угрозу для Европы.

Мирный план США по Украине был представлен 20 ноября. Спустя время американская и украинская делегации провели встречу в Женеве для его согласования. После проведенных консультаций из 28 пунктов в документе осталось 22.

Ожидается, что окончательное утверждение соглашения пройдет в рамках встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который посетит Москву на следующей неделе.

При этом в МИД РФ уточнили, что об уступках или сдаче подходов к ключевым вопросам по урегулированию ситуации на Украине не может быть и речи. Позиция российской стороны касается различных аспектов нынешней обстановки и замыкается на первопричине кризиса.