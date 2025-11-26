Ушаков заявил, что Россия пока ни с кем детально не обсуждала мирный план

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца года. Как продвигаются мирные переговоры, разбиралась Москва 24.

Мирный Новый год?

Фото: ТАСС/AP/Martial Trezzini

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт на Украине возможно завершить до конца текущего года. Такое мнение он выразил после встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской стороной в Швейцарии 23 ноября.

"После женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", – отметил он в интервью испанской газете El País.

При этом Рютте подчеркнул, что мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы.

В то же время американская сторона активно продвигает свой план урегулирования, который при этом претерпел значительные изменения. Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальные 28 пунктов были сокращены до 22.

"Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция", – пояснил Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер затронул тему установления новых границ на территориях конфликта.



Дональд Трамп президент США Мы говорим о земле с обеих сторон, о попытках навести порядок с границей: вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается.

Также Трамп сообщил о встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным на следующей неделе. При этом глава Белого дома отметил, что для него "нет крайнего срока" по украинскому урегулированию.

По информации CNN, Киев готов согласиться с большинством пунктов, но сохраняются существенные разногласия по трем ключевым позициям: территориальные уступки в Донбассе, ограничение численности ВСУ и членство Украины в НАТО.

В свою очередь, европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы. Как отмечают западные СМИ, план вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать.

В Кремле перспективы переговоров ранее оценили сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американский план "субстантивным" и потенциальной основой для переговоров, но при этом подчеркнул, что "пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ". Он также призвал не делать преждевременных заявлений о близости завершения украинского конфликта: по его словам, много людей в разных странах, в том числе США, попытаются сорвать тенденции выхода к мирному соглашению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Кремль знаком с "планом Трампа", состоящим из 28 пунктов, при этом "другой редакции не видели".

Ранее сам Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совбеза РФ, сообщил, что американский план способен лечь в основу окончательного мирного урегулирования, однако конкретно с Россией этот документ пока не обсуждался.

"И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая – администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против", – заявил российский лидер.

Трехсторонняя встреча

25 ноября, после встречи американской и украинской делегаций в Швейцарии в СМИ стали появляться сообщения о новых переговорах – в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Пресс-секретарь спецпосланника президента США по Украине Дэниела Дрисколла Джефф Толберт сообщил в разговоре с порталом Axios, что Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. По его словам, "переговоры идут хорошо", и новый спецпосланник США тесно координирует свои действия с администрацией Белого дома в ходе встреч с российской стороной.

Агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника добавило, что Дрисколл в новой должности сначала посетил Европу, где принял участие в ряде брифингов, а затем отправился в Киев.

О ходе переговоров в Абу-Даби высказался и помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что мирный план там не обсуждался.



Юрий Ушаков помощник президента России Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было.

"Там несколько бумаг, я сейчас даже не буду обсуждать, несколько вариантов сейчас. Там кое в чем даже можно запутаться", – сказал Ушаков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.

Помимо этого, политик добавил, что представители спецслужб России и Украины периодически встречаются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и обсуждают деликатные вопросы, включая обмены пленными.

Также Ушаков допустил, что специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет на встречу вместе с другими представителями американской команды, "которые занимаются украинским досье". В этом случае можно будет начать дискуссию, добавил он.