Лавров заявил, что Россия располагает планом Трампа из 28 пунктов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия располагает американским планом по урегулированию на Украине из 28 пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Особенно отмечаю то, что в этом плане (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть – другой редакции мы не видели, – самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске", – цитирует Лаврова ТАСС.

При этом Москва ценит позицию Вашингтона. Глава российского МИД подчеркнул, что США стали единственной страной на Западе, которая проявляет инициативу в поиске способа урегулирования украинского конфликта.

"Рассчитываем, что, когда США сочтут свои консультации с украинским режимом и с европейцами завершенными, они нас проинформируют. Надеемся, что это будет в обозримой перспективе в ближайшее время", – отметил министр.

В то же время Россия не торопит Соединенные Штаты с переговорами по урегулированию на Украине. Лавров уточнил, что неизвестно, как США будут отстаивать свою позицию и насколько они будут противодействовать попыткам сбить их с верного пути.

При этом Москва в контексте украинского урегулирования предпочитает заниматься дипломатией, а не "трепать языком", подчеркнул дипломат, комментируя информацию западных СМИ о том, что в ОАЭ якобы проходят российско-американские переговоры по Украине.

"Как я уже сказал, каналы (взаимодействия с США. – Прим. ред.) есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы", – уточнил он и добавил, что российская сторона не скрывает наличия действующих каналов для общения с американцами.

Мирный план Трампа предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, возможное снятие санкций с России и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября Киев и Вашингтон провели в Женеве переговоры, по итогам которых документ претерпел изменения. По данным СМИ, он сократился с 28 до 19 пунктов. Уточнялось, что корректировки были внесены после интенсивных обсуждений.

В Кремле ситуацию вокруг мирного плана назвали информационной вакханалией, так как СМИ публикуют много противоречивых заявлений.