25 ноября, 09:05

Политика

Глава МИД Британии призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала Россию сесть за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The Independent.

Министр отметила, что в этом направлении уже ведется интенсивная работа и еще много всего предстоит решить и сделать.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что украинский конфликт скоро будет завершен благодаря существенному прогрессу по американскому мирному плану.

Изначально указанный документ содержал 28 пунктов. Среди них – снятие санкций с России, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии. По данным СМИ, позже он был сокращен до 19 пунктов после переговоров в Женеве. В частности, из документа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.

При этом Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также в документе есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

Сюжет: Переговоры по Украине
