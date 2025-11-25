Фото: Москва 24/Никита Симонов

Условия Евросоюза и, в частности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по достижению мира на Украине являются крайне нелепыми. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее фон дер Ляйен высказала три основных требования ЕС к мирному урегулированию украинского конфликта: невозможность изменения границ силой, отсутствие каких-либо ограничений на численность ВСУ, отображение "центральной роли" Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

Комментируя требование фон дер Ляйен про границы, Захарова напомнила историю про Косово.

"Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Что касается ограничений на численность ВСУ, то в данном случае глава ЕК фактически отказывает суверенному государству в возможности принять решение о своей армии, указала Захарова. Она напомнила, что, к примеру, "Договор 2+4" 1990 года регламентировал развитие бундесвера, а войска ФРГ за четыре года должны были быть сокращены с 500 до 370 тысяч человек.

Захарова также поинтересовалась у фон дер Ляйен, с какого именно момента Европейский союз начал обеспечивать мир для Украины.

"Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании", – сообщила представитель МИД РФ.

Дипломат назвала нелепым утверждение о том, что Украина выбрала европейскую судьбу. Она напомнила, как бывший президент страны Виктор Янукович заявлял, что приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с ЕС.

После этого западные страны запустили очередной майдан, который привел к госперевороту 2014 года и установлению в Киеве "неонацистского режима под руководством мирового меньшинства", отметила Захарова.

"Того самого режима на Банковой, что запрещает русский язык и открыто осуществляет террористические атаки, "до последнего украинца" выполняя заказ есовского Брюсселя. Это, надо понимать, и есть та самая "европейская судьба". Круг замкнулся", – добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял план лидера США Дональда Трампа в качестве основы для переговоров, понимая, что не может отказаться от него. Зеленский также предупредил граждан Украины, что американский план и давление поставили страну в одно из самых трудных времен в ее истории.

По данным СМИ, мирный план США по Украине был сокращен до 19 пунктов после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве. В частности, из документа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.