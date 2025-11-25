Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:36

Политика

Захарова назвала нелепыми условия Евросоюза по урегулированию на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Условия Евросоюза и, в частности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по достижению мира на Украине являются крайне нелепыми. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее фон дер Ляйен высказала три основных требования ЕС к мирному урегулированию украинского конфликта: невозможность изменения границ силой, отсутствие каких-либо ограничений на численность ВСУ, отображение "центральной роли" Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

Комментируя требование фон дер Ляйен про границы, Захарова напомнила историю про Косово.

"Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Что касается ограничений на численность ВСУ, то в данном случае глава ЕК фактически отказывает суверенному государству в возможности принять решение о своей армии, указала Захарова. Она напомнила, что, к примеру, "Договор 2+4" 1990 года регламентировал развитие бундесвера, а войска ФРГ за четыре года должны были быть сокращены с 500 до 370 тысяч человек.

Захарова также поинтересовалась у фон дер Ляйен, с какого именно момента Европейский союз начал обеспечивать мир для Украины.

"Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании", – сообщила представитель МИД РФ.

Дипломат назвала нелепым утверждение о том, что Украина выбрала европейскую судьбу. Она напомнила, как бывший президент страны Виктор Янукович заявлял, что приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с ЕС.

После этого западные страны запустили очередной майдан, который привел к госперевороту 2014 года и установлению в Киеве "неонацистского режима под руководством мирового меньшинства", отметила Захарова.

"Того самого режима на Банковой, что запрещает русский язык и открыто осуществляет террористические атаки, "до последнего украинца" выполняя заказ есовского Брюсселя. Это, надо понимать, и есть та самая "европейская судьба". Круг замкнулся", – добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял план лидера США Дональда Трампа в качестве основы для переговоров, понимая, что не может отказаться от него. Зеленский также предупредил граждан Украины, что американский план и давление поставили страну в одно из самых трудных времен в ее истории.

По данным СМИ, мирный план США по Украине был сокращен до 19 пунктов после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве. В частности, из документа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика