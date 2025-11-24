Форма поиска по сайту

24 ноября, 18:50

FT: мирный план США по Украине сократили до 19 пунктов

Мирный план США по Украине сокращен до 19 пунктов – СМИ

Фото: TASS/AP/Martial Trezzini

Американский мирный план по Украине был сокращен до 19 пунктов после переговоров Вашингтона и Киева. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным агентства Bloomberg, из документа исключили пункт об использовании замороженных российских активов. Уточняется, что в изначальной версии плана в Фонд восстановления Украины предполагалось выделить около 100 миллиардов долларов. Половину доходов должны были получить США, а остальная часть средств должна была быть направлена на американо-российские проекты.

Вместе с тем член украинской делегации, советник главы офиса президента страны Александр Бевз написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что плана из 28 пунктов больше не существует. Также, по его словам, на переговорах с Вашингтоном обсуждался каждый пункт плана. В ходе диалога "часть пунктов была исключена, часть – заменена", уточнил Бевз.

Он добавил, что окончательные решения примут президенты Штатов и Украины.

Первоначальная версия плана была обнародована 20 ноября. Она предполагала отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта благодаря существенному прогрессу по американскому мирному плану.

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что США выйдут на Россию в ближайшее время для очного обсуждения деталей плана. При этом пока конкретные договоренности отсутствуют.

