24 ноября, 10:18

Политика
NYT: мирный план Трампа изменен после переговоров в Женеве

Мирный план Трампа был изменен после переговоров в Женеве

Фото: depositphotos/actionsports

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине изменили после переговоров американской и украинской делегаций в Женеве, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The New York Times.

По данным СМИ, нынешняя версия документа из 28 пунктов отличается от первоначальной, которая была обнародована 20 ноября. Корректировки внесли после интенсивных обсуждений, однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не называются.

При этом Вашингтон и Киев обсуждают возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, утверждает радио КП, ссылаясь на телеканал CBS News.

Как рассказали источники, поездка может состояться в рамках попыток Трампа заключить сделку по урегулированию украинского кризиса до Дня благодарения, 27 ноября.

Переговоры США и Украины прошли в Женеве 23 ноября. По их итогам американский госсекретарь Марко Рубио выразил уверенность в скором завершении конфликта и уточнил, что Штаты хорошо понимают приоритеты и красные линии каждой из сторон.

В свою очередь, неназванный американский чиновник заявил, что делегация США планирует провести отдельную встречу с представителями России по вопросу урегулирования на Украине.

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

