02:40

Политика

Украина подтвердила, что текущий проект мирного соглашения отражает ее интересы

Фото: ТАСС/AP/Martial Trezzini

Переговорщики США провели в Женеве продолжительную и продуктивную встречу с украинской делегацией. По ее итогам представители Киева подтвердили, что текущий проект мирного плана отражает интересы их страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В результате обсуждений стороны разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения. Украинские дипломаты отметили, что все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, были тщательно рассмотрены.

Они также подчеркнули, что план США предоставляет надежные и реализуемые механизмы безопасности страны.

В свою очередь, американская делегация подтвердила, что в центре дипломатического процесса лежат суверенитет и безопасность Украины.

"Переговоры были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира. Обе стороны согласились с тем, что консультации были весьма продуктивными", – отметили в администрации США.

Киев и Вашингтон договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они также будут поддерживать тесный контакт со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса.

Окончательные решения в рамках этого соглашения будут приняты президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что подготовленный США мирный план по урегулированию украинского конфликта состоял из 28 пунктов. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями и прочее.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между Украиной и США по вопросам содержания мирного соглашения. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио сообщил о хорошем прогрессе в рамках работы над мирным планом.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины в Женеве завершен

Сюжет: Переговоры по Украине
