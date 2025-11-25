Форма поиска по сайту

01:50

Политика

Зеленский заявил, что обсудит с Трампом "чувствительные" моменты мирного плана

Фото: whitehouse.gov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом "чувствительные" моменты предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Зеленский подтвердил, что после встречи американской и украинской делегаций в Женеве количество пунктов мирного плана уменьшилось. Вместе с тем он не уточнил, когда может состояться его встреча с Трампом.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в своем телеграм-канале, что Зеленский отказался от предложения США прилететь в Вашингтон на текущей неделе. По информации политика, президент Украины сослался на то, что нужно более подробно проработать план, и предложил провести визит на следующей неделе.

Первоначальная версия плана США, состоящая из 28 пунктов, была обнародована 20 ноября. Она предполагала отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По итогам обсуждений мирный план был сокращен до 19 пунктов. К примеру, по информации СМИ, из документа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.

Эксперты отмечают, что Зеленский принял план Трампа в качестве основы для переговоров, понимая, что не может отказаться от него. Глава Украины также предупредил своих граждан, что американский план и давление поставили страну в одно из самых трудных времен в ее истории.

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

