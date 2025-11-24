Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 15:58

Политика

Лукашенко заявил, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время

Фото: president.gov.by

"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Видео со встречи опубликовано в телеграм-канале "Пул первого".

Про Украину речь зашла в момент обсуждения интенсификации транспортного сообщения между республикой и Россией. Белорусский президент отметил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что страны постараются построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском.

По словам Лукашенко, после того как "тягомотина" на Украине завершится, можно будет "заняться своими делами".

Ранее белорусский лидер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут "снять с должности" западные кураторы.

Лукашенко высказался об этом на фоне коррупционного скандала в Киеве. Он подчеркнул, что главное не то, что кто-то украл 100 миллионов долларов, а то, что была "вскрыта схема".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Позже выяснилось, что президент Украины также фигурировал в обвинительном заключении по делу Миндича. По информации НАБУ, тот занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика