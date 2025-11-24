Лукашенко заявил, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время

Фото: president.gov.by

"Тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Видео со встречи опубликовано в телеграм-канале "Пул первого".

Про Украину речь зашла в момент обсуждения интенсификации транспортного сообщения между республикой и Россией. Белорусский президент отметил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что страны постараются построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском.

По словам Лукашенко, после того как "тягомотина" на Украине завершится, можно будет "заняться своими делами".

Ранее белорусский лидер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут "снять с должности" западные кураторы.

Лукашенко высказался об этом на фоне коррупционного скандала в Киеве. Он подчеркнул, что главное не то, что кто-то украл 100 миллионов долларов, а то, что была "вскрыта схема".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Позже выяснилось, что президент Украины также фигурировал в обвинительном заключении по делу Миндича. По информации НАБУ, тот занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.

