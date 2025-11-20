Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:46

Политика

Лукашенко предупредил Зеленского, что его могут снять с должности

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинского лидера Владимира Зеленского, что его могут "убрать" с должности западные кураторы. Об этом сообщает агентство БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал на фоне коррупционного скандала на Украине. Он обратил внимание, что главное не то, что кто-то украл в стране 100 миллионов долларов, а то, что вскрыта схема, начиная от первого руководителя и заканчивая остальными.

"Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (Зеленским. – Прим. ред.) управляли, а сейчас тем более", – добавил Лукашенко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему, ущерб от которой составил порядка 100 миллионов долларов.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

В МИД России указали, что западные страны должны разделить ответственность за коррупционные махинации с украинским президентом.

