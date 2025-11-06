Лукашенко заявил о готовности принимать украинцев

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности принимать граждан Украины, сообщает News.ru со ссылкой на агентство БелТА.

На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре белорусский лидер пообещал украинцам обеспечить равные условия жизни с гражданами республики.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения", – сказал Лукашенко.

Ранее он указал, что Украина исчезнет, если конфликт с Россией в скором времени не завершится. По его словам, Белоруссия выступает за скорейшее завершение боевых действий и настаивает на мире.

При этом, уточнил он, "Украина должна существовать как суверенное независимое государство".