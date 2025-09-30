Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой заявления украинского лидера Владимира Зеленского в его адрес. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ответ на предложение белорусского коллеги "сесть и договориться" о завершении боевых действий украинский лидер заявил, что ему трудно реагировать на слова Лукашенко, который "живет в своем мире", но иногда к нему приезжает Владимир Путин.

"Я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная", – подчеркнул Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ.

При этом сам Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам о мирном урегулировании конфликта, но с определенными условиями. Президент Украины отметил, что Москва не должна "наносить новые линии границ".

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что США и Европа намерены захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. Политик считает, что в основе западной политики в отношении Украины в первую очередь лежат вопросы власти и экономической выгоды.

