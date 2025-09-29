Зеленский заявил о готовности к переговорам с определенными условиями

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с определенными условиями, передает РИА Новости.

Как уточнил украинский лидер, Россия не должна "наносить новые линии границ".

"Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня", – сказал Зеленский, добавив, что команды могли бы начать работу над планом по завершению украинского конфликта.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Президент России также выразил надежду на завершение событий, связанных с проведением СВО.

Сам Зеленский заявлял о своей готовности провести встречу с Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом переговоры могут пройти только после прекращения огня, уверял тогда он.