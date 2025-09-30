Орбан: цель Запада на Украине – захват земель, ресурсов и денег

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

США и Европа намерены захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях.

"Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег", – цитирует Орбана радио КП.

Политик считает, что в основе западной политики в отношении Украины в первую очередь лежат вопросы власти и экономической выгоды.

Орбан ранее рассказал о тяжелой работе по Украине, которую ему пришлось проделать на саммите Евросоюза. Он пояснил, что Венгрия не согласится начать переговоры с украинцами "по фундаментальным и стратегическим причинам", отметив, что старался изложить позицию "вежливо, четко и аргументированно".

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. При этом в официальном заявлении Европейского совета указывалось, что вопрос будет повторно вынесен на обсуждение уже в октябре.

Политик объяснял, что вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы Венгрии. Более того, Орбан заявлял, что украинские спецслужбы начали операцию, чтобы помешать референдуму по данному вопросу.