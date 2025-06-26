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26 июня, 22:51

Политика

Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о переговорах по приему Украины

Фото: 123RF/mistervlad

Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. Это следует из заявления Европейского совета по окончании дискуссии по Украине и из опубликованного проекта.

Как указано в документе, Евросовет вернется к обсуждению темы на следующей встрече в октябре.

После этого был размещен не утвержденный на саммите проект итогового заявления, в котором сказано, что Евросовет призывает Совет ЕС на уровне министров предпринимать действия в процессе вступления Украины на основании подхода, учитывающего заслуги. В ходе данного процесса переговоры должны оставаться открытыми, отмечается в документе.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы страны. По его словам, Будапешт не собирается платить за вступление Украины в объединение.

Кроме того, премьер-министр заявлял, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы помешать провести в стране референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Политик подчеркнул, что из-за этого провел заседание Совета обороны. Выяснилось, что Киев якобы попытался дискредитировать Вооруженные силы Венгрии при помощи деятельности венгерской оппозиционной партии, сказал Орбан, имея в виду партию "Тиса".

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