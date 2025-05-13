Премьер Венгрии обвинил спецслужбы Украины в клеветнической операции

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Украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы помешать провести в стране референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в своем обращении к народу.

"В последние дни против Венгрии была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. Украина предприняла скоординированную клеветническую акцию против Венгрии, чтобы заблокировать нашу инициативу по голосованию по вопросу о членстве в ЕС", – передает ТАСС слова Орбана.

Политик подчеркнул, что из-за этого провел заседание Совета обороны. Выяснилось, что Киев якобы попытался дискредитировать Вооруженные силы Венгрии при помощи деятельности венгерской оппозиционной партии, сказал Орбан, имея ввиду партию "Тиса".

Орбан подчеркнул, что такого еще не было, чтобы оппозиционные венгры принимали активное участие в операции украинских спецслужб. Он не исключил, что до завершения опроса операции Киева продолжатся, но Будапешт будет к этому готов.

"Голосование состоится, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут решать за нас этот вопрос", – заявил премьер.

Ранее Служба безопасности Украина объявила о задержании в стране двух человек, которые обвиняются в работе на военную разведку Венгрии. После этого Будапешт выслал двух украинских шпионов, которые работали в украинском посольстве под дипломатическим прикрытием. На этот шаг Киев ответил также высылкой двух венгерских дипломатов.

До этого Орбан отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли". По мнению премьера Венгрии, Зеленский ведет себя так, будто Украина уже является частью Евросоюза.

Также венгерский премьер заметил, что сознательно старался избегать публичных конфликтов с украинским коллегой, но все изменилось после критики Зеленского из-за проведения в Венгрии референдума по украинскому вопросу. Поэтому Орбан был вынужден вступить в конфликт с украинским лидером.

