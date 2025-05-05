Орбан объяснил решение пойти на конфликт с Зеленским

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте заявил, что был вынужден вступить в конфликт с украинским президентом Владимиром Зеленским, так как расценил его высказывания как прямую угрозу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на трансляцию встречи.

Орбан заметил, что ранее он сознательно старался избегать публичных конфликтов с Зеленским, чтобы сохранить часть добрососедских отношений с Украиной. Однако, по его словам, все изменилось после критики президента Украины относительно проведения в Венгрии референдума по украинскому вопросу и обвинений в "опасных действиях" в адрес Орбана.

"Я услышал в этих словах угрозу. В международной политике подобные высказывания могут трактоваться только как серьезная угроза. А венграм нельзя угрожать, и мы не потерпим этого", – подчеркнул премьер-министр.

При этом политик отметил, что осознает возможные последствия открытого конфликта с Зеленским. Но, по его словам, он готов взять на себя ответственность за защиту национальных интересов Венгрии.

Также венгерский премьер добавил, что ему известно о договоренностях украинского президента с Брюсселем относительно вступления Украины в Евросоюз к 2030 году. Орбан также предположил, что Киев может рассчитывать на приход к власти в Венгрии проукраински настроенной оппозиционной партии "Тиса", которую поддерживают в ЕС.

Ранее Орбан выдвинул к Евросоюзу 12 требований, включая отсутствие Украины в ЕС. Он потребовал "мира в Европе и союз без Украины".

Кроме того, венгерский премьер раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС. По словам политика, глава киевского режима "спутал роли" и ведет себя так, словно Украина уже является частью Евросоюза.