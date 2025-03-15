Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул к Евросоюзу 12 требований, включая отсутствие Украины в ЕС.

"Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство", – написал Орбан в соцсети X.

Первым пунктом перечня стал призыв Венгрии создать "Европу наций". Также венгерский премьер-министр отметил необходимость равенства перед законом для всех государств–членов ЕС с сохранением национального суверенитета и сильным правом вето для национальных правительств.

Кроме того, Орбан потребовал не вмешиваться в дела венгерской национальной гвардии, восстановить "незаконно отобранные" у государств компетенции, ликвидировать долги ЕС и запретить "противоестественное перевоспитание" европейских детей.

Среди других требований – изгнание агентов американского миллиардера Джорджа Сороса и "коррумпированных лоббистов" из Европарламента, отказ от "ввоза" в Европу мигрантов и защита христианского наследия европейских стран.

В списке премьер-министра также содержится требование по украинскому вопросу. В частности, он потребовал "мира в Европе и союз без Украины".

Ранее Орбан заявил, что его страна не поддержала заявление Евросоюза по Украине на саммите в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

По словам Орбана, предложенный на саммите документ предполагал увеличение помощи Украине для продолжения военных действий.