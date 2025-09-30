Форма поиска по сайту

Орбан заявил Трампу, что Россия победила на Украине

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия победила в украинском конфликте и эта тема закрыта. Таким образом политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории.

Орбан отметил, что на сегодняшний день вопрос заключается в сроках заключения мирного соглашения между сторонами и в том, будут ли страны ЕС принимать участие в этих переговорах.

Премьер-министр добавил, что Украина сможет победить в конфликте только при прямом участии западных стран. Однако это может перерасти в новую мировую войну, которой никто не хочет.

Ранее Орбан и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине и энергоснабжение центральной Европы. Кроме того, лидеры поговорили о процессах, возникших в мировой экономике в результате ввода американских пошлин.

