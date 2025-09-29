Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как президент США Дональд Трамп недавно позвонил ему во время ужина с супругой. Слова политика приводит издание Telex.

Орбан сообщил, что во время звонка Трамп поинтересовался, сможет ли Венгрия отказаться от нефти и газа из России. Премьер представил американскому лидеру "правильную позицию" государства, которое отстаивает свои национальные интересы.

Затем, по словам Орбана, он завершил разговор и спокойно доел лечо.

Ранее в МИД Венгрии сообщали, что Трамп и Орбан обсудили по телефону конфликт на Украине, а также энергоснабжение центральной Европы. Также политики поговорили о процессах мировой экономики и ситуации, сложившейся в результате ввода пошлин.

В сентябре Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. В соответствии с документом, начиная с 2026 года Венгрия должна будет у организации 2 миллиарда кубометров газа в течение 10 лет. При этом соглашение не отменяет поставки российского газа, которые являются надежной основой для Венгрии.