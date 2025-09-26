Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith

Украинский президент Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его публикацию в одной из соцсетей.

"Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии (слово "Hungary" переводится с английского языка как "Венгрия". – Прим. ред.). Уже видит кошмары", – написал Сийярто.

Таким образом дипломат ответил на обвинения со стороны Киева в нарушении воздушного пространства Украины дронами, которые якобы могут принадлежать Венгрии.

Зеленский, комментируя инцидент, уточнял, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью и собирать информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины. Также он поручил провести тщательную проверку и подготовить отчет по каждому задокументированному случаю нарушения воздушного пространства страны.

