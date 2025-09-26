Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 16:53

Политика
Главная / Новости /

Песков: Зеленский сыплет угрозами и пытается убедить Европу, что он "хороший вояка"

Зеленский сыплет угрозами и пытается убедить Европу, что он "хороший вояка" – Песков

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сыплет угрозами "направо-налево" и доказывает, что мысли киевского режима о войне, а не о мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит RT.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что Зеленский поступает безответственно. По его словам, он прилагает отчаянные усилия, чтобы убедить своих кормильцев в Европе, что он "хороший и удачливый вояка".

Ранее Зеленский заявил о возможных ударах по Москве, если США предоставят Украине оружие большой дальности. Политик также порекомендовал Кремлю узнать, где находятся бомбоубежища, которые понадобятся, если боевые действия не прекратятся.

В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинскому лидеру применением оружия, от которого не спасет бомбоубежище.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика