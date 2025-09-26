Песков: Зеленский сыплет угрозами и пытается убедить Европу, что он "хороший вояка"

26 сентября, 16:53Политика
Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский сыплет угрозами "направо-налево" и доказывает, что мысли киевского режима о войне, а не о мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит RT.
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что Зеленский поступает безответственно. По его словам, он прилагает отчаянные усилия, чтобы убедить своих кормильцев в Европе, что он "хороший и удачливый вояка".
Ранее Зеленский заявил о возможных ударах по Москве, если США предоставят Украине оружие большой дальности. Политик также порекомендовал Кремлю узнать, где находятся бомбоубежища, которые понадобятся, если боевые действия не прекратятся.
В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинскому лидеру применением оружия, от которого не спасет бомбоубежище.