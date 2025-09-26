Харрис рассказала, что убедила Зеленского в неизбежности конфликта с РФ

Фото: ТАСС/AP/Tobias Schwarz

Бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала, что в феврале 2022 года провела с украинским президентом Владимиром Зеленским откровенный разговор на Мюнхенской конференции, в ходе которого убедила его в неизбежности конфликта с Россией. Об этом Харрис вспоминает в своих мемуарах "107 дней".

По словам политика, разговор был крайне тяжелым, поскольку ей было поручено сказать Зеленскому то, чего он не хотел слышать. Она вспоминает, как пересказала президенту Украины разведданные США, которые отличались от сведений Киева.

"Зеленский по-прежнему считал, что (Владимир. – Прим. ред.) Путин просто блефует. Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность", – приводит РБК фрагмент из мемуаров.

Харрис добавила, что в какой-то момент Зеленский поинтересовался, что ему следует сделать. Та в ответ посоветовала "подготовить своих людей".

Бывший вице-президент также вспоминает, что свою заключительную, седьмую встречу с лидером Украины она провела в сентябре 2024 года. По словам Харрис, к тому моменту между ними сложилась "доверительная дружба".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет российская сторона, а также заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России "дурными последствиями" в случае отказа от добросовестных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам Вэнса, Трамп искренне считает, что этот конфликт вредит России, Украине и США.