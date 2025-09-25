Фото: ТАСС/AP/Heather Khalifa

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, когда конфликт будет завершен. Об этом он сообщил в интервью программе Axios Show.

"Выборы не моя цель", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что его цель заключается в завершении боевых действий на Украине.

В свою очередь, как сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Pais, украинские военные понимают, что из-за накопившейся усталости они не смогут вернуть свои территории. Журналисты отметили, что данный "пессимизм" отражается и на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что допускает проведение выборов в стране после прекращения огня. Однако, по его словам, для организации голосования "потребуются условия безопасности".

При этом, по версии Службы внешней разведки России, США и Британия планируют выдвинуть экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного на пост президента.

Утверждалось, что такое решение было принято на тайной встрече с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком, начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым и Залужным в Альпах.

