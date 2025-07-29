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США и Британия решили выдвинуть экс-главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешнего украинского посла в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве рассказали, что такое решение было принято на тайной встрече представителей США и Британии вместе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым и Залужным в Альпах.

На данной встрече, как сообщили в СВР, стороны обсуждали возможность смены нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на другого кандидата. В результате все участники собрания согласились, что этим вопросом уже давно нужно было заняться.

"Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией", – уточнили в ведомстве.

По итогам встречи представители США и Великобритании приняли решение о выдвижении Залужного на пост президента Украины. Как заявили в СВР, Ермак и Буданов взяли этот вопрос "под козырек". При этом оба заручились обещаниями от Вашингтона и Лондона, что смогут сохранить свои посты. Кроме того, они попросили, чтобы их интересы учитывались при решении иных кадровых вопросов.

По данным ведомства, решение "проливает свет на подоплеку недавней попытки Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур".

"Расчищая политическую "поляну" для Залужного, Ермак "подставил" Зеленского – убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению "просроченного" от власти как "покусившегося на демократию", – указали в СВР.

Таким образом, как считают в ведомстве, в Альпах прошли выборы нового президента Украины.

"Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?" – обратилась к украинцам Служба внешней разведки России.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить выборы на Украине. Однако спустя время политик усомнился в своих словах, заявив, что "не может поверить, что сказал это".

В свою очередь, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились на проведение президентских выборов. По мнению Владимира Путина, шансы Зеленского победить на выборах президента Украины равны нулю.

