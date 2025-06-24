Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта

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Владимир Зеленский отказался покидать пост президента Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью британскому телеканалу Sky News.

Украинский лидер заявил, что он должен находиться на своей должности до завершения конфликта с Россией.

"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный", – указал Зеленский.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в мае прошлого года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить выборы на Украине. Позже он усомнился в своих словах, сообщив, что "не может поверить, что сказал это".

В свою очередь, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. По информации СМИ, Зеленский может провести их в июле 2025 года. Журналисты предполагают, что таким образом украинский лидер хочет застать врасплох своих конкурентов и не дать им выстроить эффективную кампанию за такой короткий срок.

По мнению Владимира Путина, шансы Зеленского победить на выборах президента Украины равны нулю.

