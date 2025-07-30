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Данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что на Западе хотят сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главкома Вооруженных сил Украины и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, говорят сами за себя. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ заявил, что ему больше нечего добавить к предоставленной СВР информации.

"Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий", – уточнил Песков.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США и Британия решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Такое решение было принято на тайной встрече с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым и Залужным в Альпах.

Как заявили в СВР, Ермак и Буданов взяли вопрос о выдвижении Залужного на пост президента Украины "под козырек". При этом оба заручились обещаниями от Вашингтона и Лондона, что смогут сохранить свои посты. Кроме того, они попросили, чтобы их интересы учитывались при решении иных кадровых вопросов.