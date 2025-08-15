Посол Мирошник: Зеленский неприемлем для соглашений по Украине

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский неприемлем для оформления соглашений по Украине из-за своего правового статуса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Для заключительной фазы переговоров, когда достигнуты договоренности, которые должны быть оформлены, Владимир Зеленский как лидер Украины – как он себя называет – неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек", – приводит ТАСС слова дипломата.

Мирошник подчеркнул, что для международного сообщества подпись Зеленского будет ничтожной. Это может стать одним из поводов, чтобы либо оспаривать, либо не считаться с договоренностями, которые будут подписаны "неким лицом от украинской стороны".

При этом какие-либо избирательные процедуры на Украине невозможны до тех пор, пока в этой стране продолжается военное положение, указал посол.

"На сегодняшний день выборы Зеленского – это примерно как выборы в концлагере. Там зачищена вся политическая площадка, практически нет альтернативы, а допущенная оппозиция исключительно прозападная и контролируется Западом, который не позволяет Зеленскому зачистить остальных", – добавил он.

По словам Мирошника, неприглашение Зеленского на предстоящую встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске является наглядным признанием его нелегитимности.

Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта.

По данным СМИ, Трамп выражал опасения относительно того, что Зеленский в случае своего участия мог бы сорвать саммит РФ и США на Аляске 15 августа. Изначально чиновники из Евросоюза хотели добиться участия в переговорах на Аляске европейских и украинских представителей, предложив кандидатуры генсека НАТО Марка Рютте и Зеленского. Но после разговора Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца от этой идеи отказались.